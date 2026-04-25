Zelenski llega a Azerbaiyán para reforzar cooperación energética y económica

Bakú, 25 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este sábado a Azerbaiyán, después del viaje que realizó el viernes a Arabia Saudí, informaron medios locales.

“Importantes conversaciones. Mutuo respeto y cooperación que fortalecen a nuestros dos pueblos”, escribió Zelenski en Telegram, donde acompañó el mensaje por unas fotos con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

De acuerdo con la agencia Azertag, Zelenski fue recibido por Aliyev en la ciudad de Gabalá, en el norte del país caucásico.

Precisamente en ese lugar en tiempos de la URSS fue construida una estación de radar que Rusia arrendó en 2002 por un periodo de 10 años, sin que el contrato fuera luego prolongado.

Según escribió Zelenski, su visita comenzó con una reunión con un equipo de expertos ucranianos, que comparte su “experiencia en la protección del espacio aéreo”.

“Ucrania está siempre comprometida con una cooperación que nos fortalezca tanto a nosotros como a nuestros socios. Contamos con una experiencia especial en materia de seguridad que puede ser de ayuda para otras naciones”, dijo.

En este sentido, agregó que Kiev trabaja con “Oriente Medio y la región del Golfo, la Unión Europea y, de manera sustantiva, con Azerbaiyán”.

“Además de la cooperación en seguridad, hoy trabajaremos para profundizar la colaboración en los sectores energético, económico y humanitario”, resumió.

Se trata de la primera visita de Zelenski a Azerbaiyán desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues la última tuvo lugar en diciembre de 2019.

El presidente ucraniano afirmó este viernes que durante su estancia en la ciudad saudí de Yeda mantuvo una reunión “muy productiva” sobre la cooperación en materia de seguridad y energía con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.EFE