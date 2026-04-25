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Hallan a un matrimonio muerto a tiros en su domicilio de Lena (Asturias)

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La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte de un matrimonio mayor hallado en su domicilio de la localidad de Columbiello, en Lena, con heridas por arma de fuego.

Según ha confirmado la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, a Europa Press, se está investigando el suceso y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local de Lena. Según las primeras informaciones, el matrimonio habría llamado antes del suceso a un familiar para avisar.

((Seguirá ampliación)

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