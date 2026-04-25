Turquía se ofrece a colaborar en el desminado de Ormuz después de la guerra

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha contemplado la posibilidad de que Turquía pueda incorporarse en un momento dado a las operaciones multinacionales de desminado en el Estrecho de Ormuz si se alcanza un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En declaraciones a la prensa desde Londres, Fidan ha afirmado que Turquía estaría dispuesta a participar en una coalición encargada de la remoción de minas navales en el Estrecho una vez alcanzado el acuerdo, describiendo dicha labor como un esfuerzo humanitario.

Sin embargo, Fidan ha recalcado que Ankara no participará en ningún caso en operaciones que pudieran implicar al país en un nuevo conflicto ni desempeñará rol alguno que pueda romper su postura de conciliación.

Fidan estima, en el mejor de los casos, que Estados Unidos e Irán puedan firmar un acuerdo integral que resultara en un retorno negociado al estatu quo, garantizando el paso libre y sin peaje por el Estrecho de Ormuz.

Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Irán respondió bloqueando de facto el estrecho de Ormuz y amenazando con atacar a cualquier embarcación que no obtuviera su permiso para transitar por la vía marítima.

El bloqueo provocó importantes perturbaciones en el comercio mundial, disparando los precios de la energía y generando temores de escasez de combustible.

La reapertura del estrecho de Ormuz ha sido un punto clave en las negociaciones para poner fin a la guerra tras el alto el fuego que comenzó el 8 de abril.

Días después, Estados Unidos impuso un bloqueo que afectaba a los buques procedentes de puertos iraníes o con destino a ellos, en un intento de Washington por privar a Teherán de fuentes de ingresos esenciales. Trump prorrogó unilateralmente el alto el fuego el martes, pero el bloqueo se mantiene vigente.