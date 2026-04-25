El presidente palestino celebra las elecciones municipales como una victoria tras depositar su voto

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha votado ya en las elecciones municipales palestinas con un mensaje victorioso solo por la mera celebración de estos comicios.

"Estamos muy contentos de poder practicar la democracia a pesar de todas las dificultades que afrontamos a nivel local e internacional, y estamos muy interesados en garantizar que las elecciones se celebren según lo previsto a pesar de todo", ha comentado Abbas tras depositar su papeleta en la ciudad cisjordana de Bireh.

En comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, Abbas espera que estas elecciones continúe el ciclo de comicios que ha organizado la Autoridad Palestina y su columna vertebral, el partido Al Fatá que dirige Abbas hasta culminar, ha deseado, en las elecciones al Consejo Nacional Palestino.

Con estas elecciones "decimos al mundo que creemos en la democracia y el pluralismo, y que nos merecemos un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital", ha concluido Abbas.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Palestina ha indicado que más de un millón de personas están llamadas a las urnas para elegir a los representantes en 184 de los 421 consejos locales, entre ellos cerca de 70.500 votantes en Deir al Balá, la única circunscripción gazatí incluida en el proceso, tras una campaña electoral que se ha extendido durante catorce días.

La votación tendrá lugar en un contexto de enorme tensión marcado por los continuados ataques de Israel contra Gaza --que dejan ya cerca de 800 muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás-- y el aumento de los ataques de colonos e incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.

De hecho, la votación en Gaza tendrá lugar solo en Deir al Balá debido a que es un núcleo de población que no está bajo ocupación de las tropas israelíes --desplegadas en la llamada 'línea amarilla', que se extiende en más del 50% del territorio del enclave-- ya que sufrió una menor devastación material que otras zonas de la Franja, sumida en una profunda crisis humanitaria por la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.