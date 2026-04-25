El papa dice al PPE que el mejor antídoto frente al populismo es estar con el pueblo

Ciudad del Vaticano, 25 abr (EFE).- El papa León XIV reclamó este sábado ante representantes del Partido Popular Europeo (PPE) una vuelta a la política "analógica" y de contacto directo con la ciudadanía como el "mejor antídoto" para frenar el auge de los populismos y combatir el desapego social hacia las instituciones.

"Podríamos decir metafóricamente que, en la era del 'triunfo digital', la acción política verdaderamente orientada al bien común requiere un retorno a lo 'analógico'", dijo León XIV durante una audiencia en el Vaticano con los miembros del PPE.

Y calificó este método como el "verdadero antídoto" contra una política que "a menudo grita, consiste solo en eslóganes y es incapaz de responder a las necesidades reales". EFE

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