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Mónica García se postula para ser candidata de Más Madrid en 2027: "Quiero ser la próxima presidenta"

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La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este sábado su intención de ser la candidata de la formación en las elecciones autonómicas de 2027 para que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas".

Lo ha manifestado en la III edición de la verbena La Madrileña de su formación, que se ha celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.

"He aprendido que si quieres cambiar las cosas, tienes que ir a la raíz de los problemas. Si queremos cambiar esa raíz, tenemos que gobernar Madrid. Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas", ha asegurado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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