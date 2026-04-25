Agencias

Trump dice que Irán ha hecho nueva propuesta tras cancelar viaje de enviados a Pakistán

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Washington, 25 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes han realizado una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que el mandatario ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán.

"Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor, y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", aseguró Trump a medios poco antes de abordar el Florida el Air Force One para volar a Washington. EFE

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