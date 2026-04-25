Petro tacha de "terroristas" a autores de atentado que dejó 7 muertos en Vía Panamericana

Bogotá, 25 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de "terroristas, fascistas y narcotraficantes" a los responsables del ataque con un cilindro bomba que dejó al menos siete muertos y 17 heridos tras impactar a varios vehículos en la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

"Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", escribió el mandatario en su cuenta de X, donde atribuyó el ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon.

El jefe de Estado señaló que estos grupos hacen parte de frentes vinculados a Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, a los que calificó como "criminales contra la humanidad".

Petro aseguró que estas organizaciones buscan "producir miedo masivo en la población a través de la violencia" y sostuvo que ese temor es utilizado tanto por el narcotráfico como por sectores extremistas para ejercer control territorial y político.

El pronunciamiento del mandatario se produce tras una escalada de violencia en el suroeste del país, donde en las últimas horas también fueron perpetrados ataques con explosivos contra unidades militares en Cali y Palmira, en el departamento de Valle del Cauca, así como contra un radar de la Aeronáutica Civil (Aerocivil)en el Cauca, hechos atribuidos por el Ejército a la columna Jaime Martínez del EMC.

En ese contexto, el presidente pidió intensificar la ofensiva contra estas organizaciones, incluyendo el seguimiento de sus finanzas por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el despliegue de más fuerza militar en el departamento del Cauca.

"Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista", aseguró el mandatario.

Además, anunció que avanzará en la denuncia formal contra los jefes de estos grupos ante la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que sus acciones constituyen crímenes de carácter internacional. EFE