Mujeres salen a las calles en Brasil para exigir la criminalización de la misoginia

São Paulo, 25 abr (EFE).- Colectivos feministas protestaron este sábado en varias ciudades de Brasil para exigir a la Cámara de los Diputados que apruebe un proyecto de ley que tipifica la misoginia, con penas más duras para los discursos de odio hacia las mujeres.

El movimiento 'Levante Mulheres Vivas' convocó manifestaciones en una veintena de ciudades del país, entre ellas São Paulo, donde se concentraron unas decenas de mujeres frente al Museo de Arte con carteles que decían "¡Nos queremos vivas!" o "¡Basta de feminicidios!".

El principal objetivo de esta jornada de movilizaciones es, sin embargo, presionar al presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, para que coloque en votación el proyecto de ley que incluye la misoginia entre los delitos de prejuicio y discriminación, como el racismo.

La pena para este tipo de delitos es de dos a cinco años de prisión, además de multa.

En la actualidad, la misoginia -el odio o aversión hacia las mujeres- se equipara a la injuria y la difamación, para los cuales el Código Penal brasileño prevé entre dos meses y un año de prisión.

El proyecto, bautizado en Brasil como la 'PL de la Misoginia', busca una respuesta penal específica, más severa, para "la injuria practicada en razón de misoginia, crimen cada vez más frecuente", según la autora del mismo.

Los defensores del texto sostienen que es necesario para aumentar la protección de las mujeres, mientras que los sectores más conservadores afirman que pone en riesgo la libertad de expresión.

La propuesta, que convierte el delito de misoginia en no afianzable e imprescriptible, ya recibió el aval del Senado hace un mes y ahora espera el análisis de la Cámara de Diputados para concluir su trámite legislativo.

"Hugo Motta dice que no es una prioridad y que no lo pondrá en votación antes de las elecciones (de octubre). Necesitamos exigir que el Parlamento lo vote. La vida de las mujeres es una prioridad", dijo en redes Cida Gonçalves, quien fue ministra de las Mujeres en el actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por el momento, Motta, jefe de la Cámara Baja, de mayoría conservadora, ha creado un grupo de trabajo para estudiar, por un plazo máximo de 45 días, la iniciativa de manera "técnica" y "profunda".

En este contexto, algunas mujeres recordaron este sábado a Motta en São Paulo que "la misoginia mata y su silencio también". EFE

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