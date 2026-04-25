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La UE denuncia los "incesantes" ataques de Rusia sobre Chernóbil en el 40º aniversario del acciente nuclear

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La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha denunciado los "incesantes" ataques de Rusia contra la estructura construida para contener el maltrecho Reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, coincidiendo con el 40º aniversario del mortal accidente nuclear.

Kallas ha reprochado el "secretismo" soviético que impidió hata hace poco conocer la dimensión del desastre nuclear. "Aún hoy, los incesantes ataques de Moscú contra el Nuevo Confinamiento Seguro de Chernóbil, la estructura construida para contener los restos del Reactor 4, socavan décadas de esfuerzos internacionales y una inversión de hasta 2.100 millones de euros para mitigar las consecuencias del desastre", ha planteado.

Kallas ha recordado también "la toma ilegal y la ocupación rusa" de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur del país, y ha destacado que se trata de la instalación nuclear más grande de Europa. "Aumenta siginficativament el riesgo para la vida humana y el medio ambiente", ha reprochado.

Lamenta también los "ataques sistemáticos" rusos contra la red eléctrica ucraniana, que "amenazan el equilibrio estable necesario para el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares".

Por ello pide a Rusia el "cese inmediato" de todos los ataques contra instalaciones nucleares de Ucrania y el cumplimiento de los Siete Pilares Indispensalbes para la Seguridad Nuclear durante un conflicto armado.

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