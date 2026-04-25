Tensión y enfrentamientos entre grupos judíos y manifestantes pro Palestina en Milán

Roma, 25 abr (EFE).- Un grupo de la comunidad judía abandonó este sábado, escoltado por la policía, la manifestación por el Día de la Liberación del nazi-fascismo en Italia celebrada en Milán después de ser bloqueado e increpado por manifestantes pro Palestina.

El incidente se produjo durante la marcha que conmemoraba el 81 aniversario del fin de la ocupación nazi-fascista en Italia, cuando varios grupos rodearon al contingente de la Brigada Judía y obstaculizaron su paso con gritos de "fuera sionistas" y "asesinos".

Previamente, el presidente de la Asociación Nacional de Partisanos (ANPI), Gianfranco Pagliarulo, había declarado que la bandera de Israel no era bienvenida en el acto.

"La bandera ucraniana está bien. Puede estar porque Ucrania es un país que fue invadido por los rusos, mientras que la bandera israelí no", dijo durante la protesta.

Y añadió que "se debe distinguir entre el agresor y el atacado", motivo por el cual "tampoco hay bandera rusa".

"Francamente, creo que la bandera ucraniana está bien, pero preferiría no ver la bandera israelí ni la estadounidense, porque no tienen nada que ver con esta manifestación", concluyó.

A raíz de los incidentes, la marcha en Milán quedó parcialmente bloqueada en distintos puntos del recorrido, lo que retrasó la llegada de la cabecera a la Plaza del Duomo, donde estaban previstos los actos institucionales.

La tensión llevó a intervenir a la policía antidisturbios, que estableció un cordón de seguridad y evacuó a los participantes por una vía lateral ante el riesgo de enfrentamientos mayores, en medio de abucheos y silbidos.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, lamentó el clima de tensión y señaló que este tipo de incidentes "eran previsibles" en el actual contexto.

"Quizás sea hora de que dejemos de llamarlo celebración. No es una celebración, es un momento de reflexión, un momento de compromiso, un momento de determinación ", dijo tras los disturbios el regidor, que gobierna apoyado por una coalición de centro-izquierda.

En Roma también se registraron momentos de tensión cuando algunos manifestantes que portaban banderas ucranianas fueron expulsados de una marcha por el Día de la Liberación del nazi-fascismo entre insultos y acusaciones de ser "nazis". EFE

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