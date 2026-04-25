EEUU y China alertan a sus ciudadanos en Malí por la gran ofensiva lanzada tuaregs y yihadistas

La Embajada de Estados Unidos en Malí ha ordenado a sus ciudadanos en el país africano que busquen refugio inmediatamente tras constatar explosiones en el aeropuerto de la capital del país, Bamako, en medio de la gran ofensiva desencadenada esta madrugada por tuaregs y yihadistas contra la junta militar maliense.

"En la mañana de este sábado 25 de abril, se ha informado de explosiones cerca del Aeropuerto Internacional Modibo Keita en Bamako y la vecina ciudad de Kati", ha anunciado la Embajada en un comunicado.

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer en sus hogares y evitar viajar a estos destinos hasta que se disponga de más información", ha añadido la Embajada norteamericana.

Minutos después, esta alerta ha sido repetida por el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, en el comienzo de las reacciones internacionales a la gran ofensiva conjunta que ha desatado la movilización general del Ejército maliense en la capital, así como en las ciudades de Kidal, Gao y Kati.

Aunque, en un nuevo comunicado esta tarde, el Estado Mayor del Ejército de Malí ha asegurado que la situación está "bajo contol", el Gobierno estadounidense ha comunicado su más enérgica condena a uno de los peores ataques de los que ha sido objetivo el Ejército maliense desde hace una década.

"Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado hoy en Malí", ha manifestado en un comunicado la Oficina para Asuntos Africanos del Departamento de Estado de EEUU.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas, sus familias y a todos los afectados, y nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno malienses ante esta violencia. Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos para promover la paz, la estabilidad y la seguridad en Malí y en toda la región", concluye la nota.

La Embajada de China en Malí también ha emitido avisos a sus ciudadanos, prácticamente en los mismos términos.

La misión diplomática "recuerda a los ciudadanos chinos que se abstengan temporalmente de viajar a Malí" y, a quienes estén allí, que extremen las precauciones, sean conscientes de la situación de seguridad y que no salgan "a menos que sea estrictamente necesario".

Pekín tiene importantes intereses económicos en Malí, un actor clave en el sector del litio. Proyectos respaldados por China, como la mina Goulamina, subrayan su creciente importancia estratégica en la industria.

Los problemas de seguridad persisten a pesar del apoyo de fuerzas vinculadas a Rusia que reemplazaron a las tropas francesas, lo que pone de manifiesto la fragilidad del panorama mundial, donde potencias como Estados Unidos, China y Rusia compiten por la influencia.