El Papa pide al PPE situar al pueblo en el centro de sus políticas y advierte de los peligros del populismo y elitismo

El Papa León XIV ha pedido al Partido Popular Europeo (PPE) que sitúe al pueblo en el centro de sus políticas, ha advertido contra los peligros de las ideologías, el populismo y el elitismo y ha destacado que la política europea debería afrontar las causas profundas de la migración con humanidad y realismo.

El Pontífice ha alertado sobre los peligros crecientes del populismo, que busca consenso fácil, y el elitismo, que actúa sin consenso social, ante los que ha propuesto una política verdaderamente "popular", basada en el tiempo, el diálogo, la participación y el amor a la verdad.

En esa línea, en un discurso dirigido a los miembros del PPE, ha hecho ver que el propio nombre del Partido Popular Europeo obliga a la tarea de poner en el centro del compromiso político al pueblo, que debe ser un actor activo y corresponsable del proceso político y no solo un receptor pasivo.

Además, ha apuntado como una de las prioridades para la acción política europea a la necesidad de afrontar las causas profundas de la migración con humanidad y realismo, cuidando a quienes sufren pero sin ignorar las capacidades reales de acogida e integración.

Otras de las prioridades serían, según León XIV, condiciones dignas de trabajo en un mercado cada vez más deshumanizante, apoyo a la creatividad humana, respuestas a la crisis demográfica y abordar sin ideologías desafíos globales como el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la inteligencia artificial, que presenta grandes oportunidades y graves riesgos, recoge el medio.

Asimismo, ha denunciado la creciente distancia entre la ciudadanía y la representación política, para lo que ha pedido recuperar el contacto directo y personal entre ambos grupos y lograr una cercanía que es el mejor remedio contra una política basada en gritos y consignas y que resulta incapaz de responder a los problemas cotidianos, afirma.

Finalmente, el Papa ha resaltado que la política puede ser "la forma más alta de caridad" si está encaminada al bien común y al futuro, incluso cuando exige decisiones difíciles o impopulares, pero ha avisado contra las ideologías, a las que considera una deformación de la realidad que terminan sometiendo a la persona humana a un proyecto artificial y que anulan sus aspiraciones de libertad, felicidad y bienestar.

El Pontífice ha dado la bienvenida a los parlamentarios europeos reunidos en el Vaticano, ha saludado "especialmente" al presidente del PPE, Manfred Weber, y a la enviada especial de la Unión Europea para la promoción de la libertad religiosa fuera del territorio comunitario, Mairead McGuinness; y ha destacado la inspiración del partido en figuras como Adenauer, De Gasperi y Schuman, considerados los "padres fundadores" de la Europa contemporánea.