Cristina Tárrega, firme defensora de los Pantoja, aplaude la reconciliación de Kiko Rivera y su madre

La última reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue generando reacciones, pero pocas tan implicadas como la de Cristina Tárrega, amiga del clan y una de las primeras en adelantar ese acercamiento. La presentadora recuerda que fue ella quien comunicó públicamente que madre e hijo estaban de nuevo en contacto y que lo supo con bastante antelación: "Como recordarás, lo comuniqué yo y era consciente de eso desde antes de verano, de hecho, me enteré en Huelva y me pareció maravilloso". Para ella, el reencuentro era cuestión de tiempo: "Es lógico, es una madre y un hijo. Bueno, yo creo que todo el mundo habla mucho de ellos, pero poca gente los conoce y estaba claro que eso iba a suceder".

Tárrega también ha querido romper una lanza a favor de la tonadillera y de su hermano, Agustín Pantoja, con quienes mantiene un recuerdo muy positivo de su etapa en Cantora. Define su experiencia allí como "muy positiva" y no escatima en cariño: "Yo le guardo mucho cariño y muchísimo a Agustín. Agustín en mi casa sabe que tiene las puertas abiertas siempre, y es un gran desconocido Agustín". Con estas palabras, trata de humanizar a una figura habitualmente señalada en los conflictos familiares, presentándolo como alguien cercano y querido en lo personal, más allá de la imagen pública.

Más allá del universo Pantoja, también se ha pronunciado sobre otra de las historias del momento: la relación de Tana Rivera con Andrés Roca Rey y la reciente cogida del torero. La presentadora se pone en la piel de la joven y no duda en remarcar la dureza de vivir algo así desde la barrera: "Yo creo que es muy duro ser pareja de un torero porque se juegan la vida constantemente, es muy duro pero bueno, es una elección". De este modo, subraya la tensión emocional y el miedo que pueden sentir las parejas de los diestros cada tarde que salen al ruedo.

Aun así, Tárrega se muestra encantada con la relación, y extiende ese sentir a cualquier historia de amor que funcione: "Bueno, me encantan todas las parejas si se quieren. Mira la mía, 26 años". Con esa frase reivindica la solidez de su propio matrimonio y lanza un mensaje de celebración del amor en todas sus formas, siempre que esté basado en el cariño y la estabilidad.