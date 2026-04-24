Xiaomi lanzará en mayo en China su nuevo SUV eléctrico YU7 de altas prestaciones

Pekín, 24 abr (EFE).- Xiaomi anunció este viernes en el Salón del Automóvil de Pekín que comercializará en mayo para el mercado chino su SUV eléctrico YU7 GT, un modelo de altas prestaciones con una potencia cercana a los 1.000 caballos y una autonomía superior a los 700 kilómetros.

El fundador y consejero delegado de la compañía, Lei Jun, explicó durante la presentación que el YU7 GT se sitúa en el segmento de los vehículos de alto rendimiento y combina "rendimiento y capacidad para viajes de larga distancia", en línea con el concepto 'Gran Turismo'.

Según los datos facilitados por la empresa, el vehículo contará con una potencia de 1.003 caballos, una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y una autonomía de unos 705 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC, el estándar local de medición.

Lei señaló además que el modelo ha sido desarrollado con la participación del centro europeo de investigación y desarrollo de Xiaomi, con sede en Múnich, y probado en el circuito alemán de Nürburgring.

El directivo añadió que el YU7, el primer todocamino de la compañía, ha superado las 230.000 unidades entregadas en sus primeros diez meses en el mercado, donde se ha situado entre los más vendidos en su categoría.

Durante el evento, Xiaomi también mostró su prototipo Vision GT, un hipercoche eléctrico conceptual desarrollado para la franquicia de videojuegos Gran Turismo, que la empresa presentó por primera vez en el Mobile World Congress de Barcelona como una propuesta de diseño orientada al futuro de la movilidad eléctrica.

La compañía, que debutó en el sector automotriz en 2024 con el lanzamiento del sedán SU7, ha fijado como objetivo vender 550.000 vehículos eléctricos en 2026, lo que supondría un incremento del 34 % respecto al año anterior, y prevé iniciar su expansión en el mercado europeo a partir de 2027.

En los últimos años, Xiaomi ha acelerado su apuesta por el negocio del automóvil eléctrico en paralelo a su actividad tradicional en electrónica de consumo, en un mercado chino marcado por una creciente competencia entre fabricantes locales y la presión sobre los precios. EFE

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