Un juez rechaza la solicitud de Cher para obtener la tutela de las finanzas de su hijo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).- Un juez negó a Cher la petición de tutela temporal de las finanzas de su hijo, Elijah Blue Allman, de 49 años, debido al deterioro de su salud mental, según informó la revista People.

En una audiencia celebrada en Los Ángeles este viernes, el magistrado dijo que no veía suficiente urgencia en la solicitud de la cantante sobre su hijo.

El juez aseguró que comprendía las preocupaciones de los amigos y familiares de Allman con respecto a su comportamiento, pero que no creía que eso significaba que "carece de capacidad o que la tutela testamentaria sea apropiada".

Este año, Cher sostuvo en una segunda petición que la salud mental de Allman se ha deteriorado gravemente por su adicción a las drogas, tras el rechazo judicial de una primera solicitud presentada en 2023.

Allman compareció en la audiencia mediante una videollamada desde un hospital psiquiátrico, donde actualmente se encuentra bajo custodia tras haber sido arrestado en New Hampshire por cargos de robo y daños a la propiedad tras presuntamente irrumpir en una vivienda.

En su petición la cantante de 'Believe' pedía que un tutor legal administrara el fondo fiduciario creado para él por su difunto padre, el músico Gregg Allman, argumentando que cualquier dinero que Allman recibe del fideicomiso se "despilfarra inmediatamente" en drogas.

Sin embargo, el juez consideró que, al encontrarse actualmente bajo custodia, Allman no podría hacer uso del pago correspondiente al mes de mayo.

El juez denegó la tutela provisional sin perjuicio, lo que significa que Cher podría volver a presentar la solicitud si así lo desea.

La familia ha estado envuelta en polémicas anteriormente. En 2023 Cher fue acusada en una declaración judicial por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo, pero la cantante negó rotundamente las acusaciones a la publicación estadounidense People.

Allman había hablado abiertamente de su adicción a las drogas frente a los medios asegurando que era un niño la primera vez que probó la marihuana y el éxtasis.

El músico también abordó su adicción a la heroína y desde 2010 ha entrado y salido de periodos de rehabilitación. EFE