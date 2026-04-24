Agencias

Rodríguez dice que visita de Petro se produce en un momento de profunda necesidad de unión

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Caracas, 24 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró este viernes que la visita a Caracas de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la primera que recibe de un jefe de Gobierno desde que asumió el poder en enero pasado tras la captura de Nicolás Maduro, se produce en un momento de profunda necesidad de unión.

"Esta visita se enmarca en un momento de profunda necesidad de unión y de integración de nuestros pueblos", dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, en compañía de Petro, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

(foto)(vídeo)

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