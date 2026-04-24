Mueren cinco civiles armados en un enfrentamiento con la policía en el norte de México

Monterrey (México), 24 abr (EFE).- Cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento con la policía en Nuevo León, en el norte de México, según informaron este viernes las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes patrullaban por la localidad General Terán y detectaron a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

Al percatarse de la presencia de los policías de la Fuerza Civil, los sospechosos abrieron fuego, por lo que los policías repelieron la agresión, según dichas fuentes.

En el enfrentamiento murieron cinco civiles armados y la policía decomisó cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Las autoridades estatales confirmaron que ningún policía resulto herido durante el intercambio de disparos, gracias a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

Tras los hechos, las autoridades locales reforzaron la presencia policial en la zona, en coordinación con fuerzas federales como la Defensa y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad en el municipio

El pasado mes de marzo, en este mismo municipio y en un pueblo vecino llamado China, un grupo de trabajadores de los ranchos de la zona fue retenido por presuntos miembros del crimen organizado.

Tras el secuestro, siete trabajadores fueron puestos en libertad y uno sigue sin ser localizado.