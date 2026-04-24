Mbappé pidió el cambio y fue sustituido por Gonzalo García en el minuto 81

Madrid, 24 abr (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, pidió el cambio en el partido de este viernes contra el Betis en el estadio de La Cartuja de Sevilla, abandonó el campo por su propio pie y fue reemplazado en el minuto 81 por Gonzalo García.

El atacante hizo un gesto claro de solicitar el cambio al banquillo cuando su equipo vencía por 0-1 al conjunto verdiblanco, con un gol de Vinícius Júnior, aunque el encuentro luego terminó con empate a uno por el gol de Héctor Bellerín en los instantes finales.