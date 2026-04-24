Agencias

Llega a Venezuela presidente colombiano, Gustavo Petro, para reunirse con Delcy Rodríguez

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Caracas, 24 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes a Venezuela para sostener una reunión centrada en la seguridad en la frontera entre ambos países con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un jefe de Gobierno a Caracas desde el ataque militar estadounidense en enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

El avión del mandatario colombiano aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por el canciller venezolano, Yván Gil, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y de allí Petro se dirigirá hacia el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.EFE

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