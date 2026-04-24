La Justicia de Argentina ordena la incautación de los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

La Justicia de Argentina ha confirmado este viernes la confiscación de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como de sus dos hijos y del empresario Lázaro Baez para restituir al Estado casi 685.000 millones de pesos (unos 265 millones de euros) en concepto de perjuicios por el caso de corrupción Vialidad.

Así lo ha decidido la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina, al rechazar por unanimidad todos los recursos presentados por las distintas defensas y ratificar lo estipulado por el Tribunal Oral Federal 2 en julio del pasado año.

En caso de no satisfacer esta cantidad en diez días, se iniciará la etapa de ejecución de bienes, lo que implica la realización de una subasta pública de los bienes, ahora embargados, según recogen el diario argentino 'La Nación'.

Los bienes incluyen millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades, 111 apartamentos --84 del empresario, 19 de Máximo y Florencia Kirchner y uno de la exmandataria-- y vehículos que se entregarían en compensación por la cantidad de sobreprecios en 51 licitaciones y daños ocasionados por el abandono de las obras.

Cristina Fernández declaró un patrimonio de 250 millones de pesos en su última declaración jurada, ya que no posee otros bienes tras hacer un anticipo de herencia en favor de sus hijos, Máximo y Florencia.

Fernández fue condenada a seis años de prision que cumple en su domicilio por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.