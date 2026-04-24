Gobierno de Bolivia y gobernadores electos deciden avanzar en reparto '50-50' de recursos

La Paz, 24 abr (EFE).- El Gobierno de Bolivia y los gobernadores electos del país acordaron este viernes trabajar de forma conjunta para profundizar las autonomías y avanzar hacia una redistribución '50-50' de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones, con el objetivo de impulsar el desarrollo.

A la cita convocada en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Paz, asistieron las próximas autoridades departamentales de las regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, a excepción de la nueva autoridad de Potosí.

"Todos estamos de acuerdo en que necesitamos producir, todos estamos de acuerdo en que necesitamos nuevas normas para que la inversión se genere en nuestras regiones y que el Estado tenga el espacio que le corresponde de servicio y de facilitación", dijo Paz durante una declaración conjunta.

El mandatario boliviano expresó que los asistentes compartieron la necesidad de la "profundización de las autonomías" y hablaron de la propuesta presidencial de la distribución '50-50' de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones "como un punto de inicio" para un nuevo acuerdo fiscal y el desarrollo humano.

El '50-50' fue uno de los pilares de la campaña presidencial de Paz en las elecciones de 2025, que complementa la eliminación de lo que llamó "Estado tranca", en referencia a la distribución de los recursos fiscales y la eliminación de la burocracia.

La propuesta también busca que las regiones puedan impulsar sus propias políticas y proyectos de desarrollo, además de la captación directa de inversiones en los campos que consideren estratégicos.

Paz elogió la reunión con los gobernadores, quienes asumirán el cargo el próximo 4 de mayo junto a 335 alcaldes, como algo que se debe hacer en Bolivia, "dejando la política de lado y priorizando las prioridades de la construcción de nuestros departamentos".

"La principal filiación no es la partidaria, la filiación son las soluciones por Bolivia, es un liderazgo conjunto, no hay un líder… son liderazgos", remarcó el mandatario.

Por su parte, la gobernadora electa del sureño departamento de Tarija, María René Soruco, durante su discurso, indicó que en Bolivia "existe una deuda con la autonomía" y que no se quiere únicamente una "descentralización administrativa", sino la construcción de una verdadera "coparticipación".

Asimismo, el gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), aseguró al término del encuentro que no tiene "ningún problema" en reunirse y trabajar con Paz, pero que lo hará "sin renunciar" a su ideología y "posición política".

El Gobierno convocó a esta primera reunión con los gobernadores electos tras la realización de la segunda vuelta electoral en cinco de los nueve departamentos el domingo, al considerar que se "cierra un ciclo político" y se abre una "nueva etapa" con liderazgos renovados en las regiones del país. EFE

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