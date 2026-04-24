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El subsecretario de Estado de EEUU visita Argelia y Marruecos a partir del lunes

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El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, comienza el próximo lunes una gira regional que le llevará a Argelia y Marruecos para tratar "cuestiones de seguridad regional" en el marco de la guerra con Irán y el histórico conflicto en torno al Sáhara Occidental, y en el que Washington se ha posicionado con claridad a favor de la postura marroquí.

Landau comenzará su gira en Argelia antes de viajar a Marruecos con más temas sobre la mesa, como acuerdos comerciales con compañías estadounidenses, en un viaje que "subraya el compromiso de Estados Unidos con su respaldo a la estabilidad regional y la expansión de las relaciones económicas y estratégicas. El viaje de Landau concluirá el 1 de mayo.

A principios de este mes, cabe recordar, Estados Unidos reiteró un llamamiento a Marruecos y al Frente Polisario a negociar una solución mutuamente aceptable sobre el Sáhara Occidental con el plan de autonomía de Rabat como "único marco".

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

La negociación actual se basa en la Resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.

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