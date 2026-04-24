Cambio climático elevaría hasta 15 % la mortalidad en México, según estudio

Ciudad de México, 24 abr (EFE).- El cambio climático podría elevar hasta 15 % la mortalidad en México tras fenómenos extremos como ciclones, inundaciones, lluvias intensas y temperaturas extremas, alertó un análisis de la Universidad Iberoamericana (Ibero), que advirtió de efectos sanitarios prolongados hasta dos meses después de los desastres.

El estudio ‘Cambio climático y salud en México’, elaborado por José Alberto Lara Pulido, del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Ibero, sostiene que los eventos asociados al clima no solo generan daños inmediatos, sino que aumentan el riesgo de muerte por diversas causas durante semanas posteriores.

Según el comunicado, la mortalidad por accidentes puede aumentar hasta 70 % tras ciclones, mientras que las enfermedades respiratorias pueden duplicarse, los padecimientos mentales crecer hasta 50 % y las enfermedades virales más que duplicarse.

El análisis advierte que el impacto no es homogéneo, pues depende del tipo de evento climático y de las condiciones sociales de la población afectada.

En este terreno, niñas y niños, personas mayores y quienes viven con enfermedades previas figuran entre los grupos más expuestos.

La Ibero también señaló que México podría registrar incrementos de entre 1,4 y 2,5 grados centígrados hacia 2060, lo que intensificaría la frecuencia y severidad de eventos extremos.

El calor, añadió, favorece la proliferación de patógenos en alimentos y agua, incrementa alérgenos y agrava enfermedades respiratorias.

El aviso ocurre en un país altamente vulnerable a desastres, pues datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) muestran que, en 2024, los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el 83,6 % de las pérdidas económicas por desastres.

En tanto, las proyecciones para las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales ascendieron los 145.000 millones de dólares en 2025, siendo México el país más expuesto ante terremotos, huracanes, incendios forestales y lluvias extremas en América Latina, donde en 2024 se registraron 26 desastres naturales con pérdidas estimadas en 11.6000 millones de dólares.

En este sentido, la Ibero planteó fortalecer políticas de prevención y adaptación, invertir en infraestructura resiliente, integrar la salud pública en la agenda climática y priorizar a las poblaciones vulnerables.

“En un país altamente vulnerable como México, el desafío ya no es solo entender el fenómeno, sino actuar a tiempo para evitar que el aumento de temperatura se traduzca en más muertes”, apuntó.

Además, la institución académica sostiene que el cambio climático “dejó de ser un problema ambiental para convertirse en una crisis de salud pública”, al tiempo que advirtió que "cada evento extremo no solo destruye infraestructura o ecosistemas, sino que incrementa el riesgo de enfermar y morir". EFE