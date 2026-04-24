Agencias

Aumentan a más de 200 los muertos a causa de las inundaciones en Afganistán

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El balance de muertos por las inundaciones registradas desde finales de marzo en Afganistán ha superado la barrera de los 200, según han confirmado las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021, con más de una decena de desaparecidos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán ha indicado que hasta ahora se han confirmado 214 fallecidos, incluidos catorce durante las últimas 24 horas, antes de agregar que otras once han sido dadas por desaparecidas, a lo que se suman unos 300 heridos.

Las inundaciones han afectado a diversas zonas del país desde el 26 de marzo, con más de 1.400 viviendas destruidas y más de 370 kilómetros de carreteras dañados, según ha recogido la cadena de televisión afgana Amu TV.

El país, sumido desde hace años en una grave crisis humanitaria, es escenario de inundaciones frecuentes durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas rurales que cuentan con limitada infraestructura para hacer frente a las intensas precipitaciones.

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