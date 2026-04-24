El rapero Kanye West tiene previsto actuar en Praga en julio

Praga, 24 abr (EFE).- El rapero estadounidense Kanye West, vetado en varios países a raíz de sus declaraciones antisemitas y de apología del nazismo, tiene previsto actuar en un concierto en el hipódromo de Praga el próximo mes de julio, informó este viernes el diario digital iDnes.

"Todo está listo para que Ye (el nombre comercial de West) actúe aquí", declaró al rotativo checo Zuzana Rambová, directora del recinto.

El concierto en el Chuchle Arena de la capital tiene aforo para unas 50.000 personas y serviría al artista para “relanzar su carrera”, señala el diario, que constató que “hasta ahora lo que más está dejando tras de sí son eventos cancelados”.

El caso más reciente fue el concierto que estaba previsto en el estadio del FC Basilea, club de fútbol que el pasado lunes confirmó a EFE la decisión de no acceder a la propuesta recibida para acoger la actuación del controvertido artista el 26 de junio.

Tampoco en el Reino Unido obtuvo el permiso para participar en el festival Wireless de julio en Londres, lo que obligó a cancelar este evento, mientras que en Polonia se canceló la actuación planificada para junio.

En el menguante programa de la gira europea de West se mantienen, además de la de Praga, actuaciones en Turquía, Países Bajos, Italia, Portugal y España, en ese caso el 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El rapero generó indignación tras publicar imágenes de esvásticas en redes sociales, declarar su admiración por el nazismo o grabar la canción 'Heil Hitler', aunque el artista aseguró más tarde que sus acciones fueron consecuencia de una crisis de salud mental y episodios bipolares, por lo que pidió perdón públicamente. EFE