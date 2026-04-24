La UE movilizará hasta 20.000 millones en capital privado para infraestructuras verdes en países en desarrollo

La Unión Europea y varias instituciones financieras de desarrollo han firmado este viernes un nuevo fondo con el objetivo de movilizar hasta 20.000 millones de euros en inversiones privadas para proyectos de infraestructuras sostenibles en países de renta baja y media.

El instrumento, enmarcado en la Iniciativa Global de Bonos Verdes, está diseñado para canalizar financiación hacia proyectos vinculados a objetivos climáticos y medioambientales mediante la emisión de deuda, con especial atención a economías con menor acceso a los mercados.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, el fondo invertirá exclusivamente en bonos verdes emitidos en mercados primarios, dando prioridad a "emisores primerizos", como gobiernos, autoridades locales o empresas que acceden por primera vez a este tipo de financiación.

Al menos el 20% de las inversiones se destinará a los países menos desarrollados, con operaciones tanto en moneda local como en euros, con el objetivo de "fortalecer los mercados de capital locales" y "promover el uso internacional" de la moneda única.

En términos financieros, el fondo aspira a atraer hasta 2.000 millones de euros de inversores privados europeos e internacionales, apoyándose en alrededor de 1.000 millones de capital público, de los cuales cerca de 800 millones procederán de un consorcio liderado por el Banco Europeo de Inversiones, junto con otras instituciones europeas de desarrollo.

La Comisión Europea contribuirá además mediante garantías a través de su Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar la participación de inversores privados, mientras que se prevé la incorporación adicional de financiación por parte de otros socios internacionales en una fase posterior.

La gestión correrá a cargo de una gran gestora europea de activos y se centrará exclusivamente en la adquisición de bonos verdes, con el objetivo de apoyar proyectos que cumplan estándares medioambientales exigentes y contribuir al desarrollo de mercados financieros sostenibles en los países beneficiarios.

Junto a este instrumento, la iniciativa contempla otros mecanismos de apoyo, como asistencia técnica para ayudar a los emisores a diseñar y lanzar bonos verdes, así como posibles subvenciones para reducir los costes de financiación en contextos de tipos de interés elevados.