Vox defiende "la prioridad nacional que proteja al campo malagueño frente a Mercosur"

El número uno de Vox por Málaga para las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha defendido este viernes en el municipio malagueño de Antequera la aplicación de la "prioridad nacional" al campo andaluz "para proteger al sector primario, al olivar, al aceite español y al modo de vida de los municipios del interior de las agendas globalistas y de los acuerdos comerciales como Mercosur".

Sevilla ha realizado estas declaraciones antes de mantener una reunión con Dcoop, acompañado por la número dos de la candidatura, Rocío Marín, y por la diputada nacional Patricia Rueda.

"Hoy queremos hablar de prioridad nacional aplicada al campo, al sector primario aquí en Antequera", ha dicho Sevilla, al tiempo que ha destacado que Dcoop es "un ejemplo de creación de riqueza en el campo en Málaga y en toda Andalucía, de empleo y de creación de vida en los municipios del interior".

El cabeza de lista de Vox por Málaga ha alertado de la "sustitución" del olivar malagueño "por megaplantas fotovoltaicas" y "del aceite español por aceite de Marruecos o Túnez".

Frente a ello, ha subrayado que Vox "ya está defendiendo en otras regiones medidas de protección del sector primario". "Un ejemplo son los acuerdos a los que hemos llegado tanto en Extremadura como en Aragón, con la prioridad nacional aplicada al campo, a la protección de nuestro olivar, de nuestra agricultura, de nuestros campos, de nuestros ganaderos y de nuestro sector primario frente al Pacto Verde Europeo y Mercosur", ha afirmado.

De igual modo, Sevilla ha asegurado que ese será también el compromiso de Vox en Andalucía "a partir del 17 de mayo si los andaluces nos dan su apoyo": "Proteger lo nuestro, que es lo que estamos defendiendo y lo que vamos a defender".

Sobre las medidas concretas que plantea Vox para proteger al sector agrario, Sevilla ha asegurado que "el partido quiere quitar esa burocracia y esa normativa que viene de Europa y que está asfixiando a nuestros agricultores".

"Vemos cómo a nuestros agricultores se les imponen restricciones y controles por parte de las autoridades europeas y españolas, mientras que los productos que vienen de otros países no tienen las mismas exigencias", ha insistido.

Por último, Sevilla también ha reclamado "la construcción de infraestructuras hidráulicas para garantizar al olivar de Antequera el agua que necesita para no desaparecer".