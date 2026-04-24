Arbeloa: "Hay que entender de fútbol y los que deciden no saben"

Sevilla, 24 abr (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha arremetido este viernes contra el arbitraje del partido que su equipo ha empatado ante el Betis en el descuento (1-1) y manifestado, tras el gol de Héctor Bellerín, que "hay que entender el fútbol y los que deciden, no saben".

Arbeloa dijo que hay una "falta muy clara de Antony a Mendy" previa a que Bellerín lograse el gol del empate, y reconoció que se llevan "otra decepción como ha pasado ya otras veces", aunque "cuando vas con resultados tan apretados, pueden pasar estas cosas: no estamos teniendo mucha suerte", dijo.

Se refirió también a una mano del lateral bético Ricardo Rodríguez y consideró que para él "es penalti clarísimo, con la mano abierta, no está pegada al cuerpo".

"Es una jugada muy clara, como la última. Mendy tiene ganada la posición. Es algo muy básico en el mundo del fútbol y no es la primera vez que nos pasa. Son decisiones que marcan el partido", afirmó el técnico madridista.

Del cambio de Kylian Mbappé, adelantaba que “tenía molestias: vamos a ver estos días cómo evoluciona"; y preguntado por la ausencia de Dani Ceballos en la lista de citados, aclaró que trae a los que considera "oportunos".