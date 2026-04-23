Ucrania prevé reforzar la cooperación antiaérea con Bahréin e India desde su experiencia con drones iraníes

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este miércoles con el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, tras sus negociaciones con representantes de India y Bahréin para cooperar en materias de seguridad ante "los retos" que ha presentado la guerra en Irán, particularmente los ataques de drones iraníes en la región, empleados también por Rusia contra territorio ucraniano.

"Basándonos en la experiencia concreta que ya han adquirido nuestros equipos de expertos en Arabia Saudí y Qatar, nos estamos preparando para reforzar determinados ámbitos de la cooperación bilateral, y existe un claro consenso sobre qué aspectos concretos deben reforzarse en primer lugar y mediante qué medidas", ha explicado el presidente ucraniano en una publicación en sus redes sociales.

Zelenski ha sido informado sobre los resultados de las negociaciones por expertos militares en la región y ha querido agradecer a los países y líderes mencionados "el respeto que han mostrado hacia el pueblo ucraniano y a la cooperación", según ha recogido en su publicación.

Asimismo, ha lanzado un mensaje a la Unión Europea tras su visita a los líderes de Alemania, Noruega, Italia y Países Bajos. "Solo con la experiencia de Ucrania en materia de seguridad podrá la defensa de Europa ser verdaderamente fiable", ha matizado.

Por último, ha asegurado que están preparando nuevos acuerdos de seguridad y que, en el futuro, dará a conocer "los primeros detalles sobre la ampliación de cooperación en materia de seguridad y el 'acuerdo de Drones'".

El anuncio llega apenas un día después de que el propio Zelenski anunciara la firma de nuevos contratos sobre drones con países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar de cara a la próxima década, destacando la exportación de un sistema de defensa "único" para "contrarrestar ataques masivos" y elementos de "guerra electrónica".