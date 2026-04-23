Confusión en plan de vuelo causó incidente con helicóptero militar en aeropuerto de Bogotá

Bogotá, 22 abr (EFE).- Una discrepancia en el plan de vuelo de un helicóptero del Ejército fue la causa del incidente aéreo ocurrido el pasado 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando la aeronave cruzó una pista sin autorización de la torre de control.

Según el informe final de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), divulgado este miércoles, el origen del incidente fue una incongruencia entre el destino real del vuelo -la Escuela Militar de Cadetes, situada en el norte de Bogotá- y el consignado en el plan de vuelo, que indicaba como destino el aeropuerto El Dorado.

"Esta diferencia deterioró la comprensión compartida de la operación y derivó en instrucciones y maniobras que llevaron al helicóptero a ingresar sin autorización en trayectorias críticas del aeropuerto", señala el informe oficial.

El incidente involucró un helicóptero Sikorsky UH-60 del Ejército que, durante su aproximación a Bogotá, cruzó sin autorización la trayectoria de aterrizaje de la pista 14L y posteriormente la de la pista 14R, en presencia de aeronaves comerciales.

En uno de los momentos más críticos, la aeronave militar tuvo una separación mínima de apenas 233 metros en horizontal y 137 metros en vertical con un avión comercial en aproximación final.

La investigación determinó que la confusión se originó desde la tramitación del plan de vuelo, pues no aseguró una correcta verificación del destino entre piloto y controladores.

"A pesar de que la tripulación mencionó su intención de dirigirse a la Escuela Militar, el sistema registró como destino el aeropuerto El Dorado, lo que condicionó toda la gestión posterior del tránsito aéreo", señala el informe.

Entre los factores contribuyentes, el informe señala fallas en los procedimientos de comunicación, especialmente en la confirmación del destino, así como el uso de fraseología no estandarizada y la emisión de instrucciones confusas.

También se identificaron sesgos de interpretación por parte de los controladores, quienes asumieron que el helicóptero aterrizaría dentro del entorno aeroportuario.

La DIACC concluyó que no hubo daños materiales ni personas lesionadas, pero advirtió que el incidente evidenció vulnerabilidades en la coordinación entre tripulación y servicios de tránsito aéreo, por lo que emitió recomendaciones para reforzar los procedimientos y evitar incidentes similares.

Un mes antes había ocurrido otro incidente en el mismo aeropuerto, cuando un Airbus A320 de Latam con 163 personas a bordo tuvo que abortar el despegue porque un helicóptero de la Fuerza Aérea se cruzó en su trayectoria. EFE