Agencias

Paz cambia al ministro de Hidrocarburos tras renuncia de presidenta de petrolera boliviana

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La Paz, 22 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este miércoles a Marcelo Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, tras la renuncia esta jornada de la presidenta de la petrolera estatal YPFB, Claudia Cronenbold, quien alertó del estado "deteriorado" de esa empresa.

Blanco, quien hasta hoy fue viceministro de Electricidad y Energías Renovables, asume el puesto en reemplazo de Mauricio Medinaceli, a quien Paz agradeció por su "compromiso al inicio de la gestión" para cumplir el objetivo de elaborar y presentar cuatro proyectos de ley, la principal la nueva norma de Hidrocarburos para el país.

"Ahora pasamos a un nuevo momento (...) que requiere el aplicar el desarrollo del debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos como una solución clara a esta desgracia que nos dejaron, a un país sin energías, sin gas", manifestó el gobernante. EFE

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