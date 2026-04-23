Ministro cubano de Energía califica de "brutal" el bloqueo energético de EE.UU.

La Habana, 22 abr (EFE).- El ministro cubano de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, calificó este miércoles de "brutal" el impacto del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos desde finales de enero sobre la vida nacional y el funcionamiento del sistema eléctrico de la isla.

"Nos quedamos con nuestras viejas tecnologías, con el gas nacional y con el sol por el día", señaló el ministro en una comparecencia televisiva al describir como se recrudeció la crisis energética que arrastra la isla tras el cerco petrolero aplicado por Washington.

Subrayó que desde el 29 de enero la situación estuvo marcada por las sanciones estadounidenses a navieras, productores de petróleo y mayores presiones sobre terceros países para impedir el suministro de combustibles a Cuba.

De la O defendió el "derecho soberano" de su país de comprar combustible a cualquier proveedor dispuesto a vender, consignar o establecer alianzas comerciales, pero reconoció que la situación creada ha sido "extremadamente difícil".

Entre las consecuencias directas señaló que varias fuentes de generación dependientes de las importaciones tuvieron que parar sus operaciones totalmente por la falta de combustibles.

Entre ellas citó a la central de fueloil de Mariel, considerada una pieza "clave" en el sistema eléctrico cubano, ubicada en la provincia Artemisa (oeste), la instalación generadora de Moa (tambien de fueloil) en Holguín (este) y la central flotante turca que opera en La Habana.

"El tema del combustible es el que más pesa actualmente en la generación de electricidad", subrayó.

Pero refirió que la llegada del barco petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo generó "expectativas, alivio" y también interrogantes en la población, en un momento de prolongadas jornadas de apagones de hasta de dos días consecutivos sin corriente en amplias zonas de la isla.

Explicó las complejas operaciones realizadas para trasladar las 100.000 toneladas de crudo donadas por Moscú a la refinería de la provincia de Cienfuegos (centro) donde se procesa y después el trabajo "extremadamente tenso" para su distribución en toda la isla desde el 17 de abril, cuando comenzó una "mejoría significativa" al disminuir los cortes de electricidad.

No obstante, apuntó que se están distribuyendo 800 toneladas diarias de ese petróleo refinado, que representan la mitad de lo que habitualmente se consume en el país en esta época, "con el objetivo de alargarlo".

Resumió que las necesidades de Cuba son ocho barcos mensuales de todos los combustibles: gasolina, diésel, gas licuado, crudo, para la economía y la generación, que serían cinco millones de toneladas por encima de la producción nacional, que actualmente es de 2,2 millones de un potencial de 4,1, aunque la propuesta de 2026 es alcanzar 3,3 millones.

Por eso, consideró que solo con este barco se tiene hasta fin de este mes, y se siguen haciendo gestiones.

"Estamos haciendo lo impensable para que haya un poco más de continuidad de combustible", añadió.

El ministro expuso que el programa gubernamental del sector persigue para este año aumentar la producción nacional de gas, la incorporación de sistemas de acumulación de energía, incrementar e la producción petrolera, y avanzar en la transición energética nacional que prevé instalar el 24 % hasta 2030, para reducir el consumo de más de un millón de toneladas de petróleo.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se ha profundizado con el asedio petrolero de EE.UU., medida que ha sido calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

Tras el arribo del primer buque procedente de Moscú, Rusia anunció el envío de otro petrolero a la isla y datos recientes indican que podría ser el buque Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe. EFE