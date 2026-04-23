Sacyr concluye la construcción de dos tramos de autopista en Texas (EEUU) por 154 millones de euros

Sacyr ha terminado las obras de la autopista FM 1585 (nuevo Loop 88) y la reconstrucción de la US 62, ambas en Lubbock (Texas, Estados Unidos), que contaban con un presupuesto de 180 millones de dólares (154 millones de euros).

Con estas dos carreteras, Sacyr ha entregado ya 12 proyectos viales en Estados Unidos, cuatro en Texas y otros ocho en Florida, alcanzando una inversión global ejecutada superior a los 1.300 millones de dólares (1.110 millones de euros) en este país.

El proyecto FM 1585 en Lubbock forma parte del programa Loop 88 y ha consistido en transformar una carretera de cuatro millas (6,5 kilómetros) de dos carriles en una autopista de seis carriles con caminos laterales, puentes y rampas, según ha informado la compañía en un comunicado.

Por su parte, la reconstrucción integral de la US 62 (19th Street) comprendía un corredor urbano de 3,3 millas (5,3 kilómetros) fundamental para la movilidad del centro de Lubbock, entre Memphis Avenue y la I-27, incluyendo mejoras en el sistema de drenaje, las aceras, el pavimento, los semáforos y alumbrado.

Sacyr comenzó su actividad en el mercado estadounidense en 2018 y desde entonces ha ganado 16 proyectos en este país. En 2024, se adjudicó en consorcio su primer gran contrato concesional de infraestructuras de transporte en EEUU, un tramo de la autopista I-10 en Luisiana, que requerirá de una inversión de 3.000 millones de euros, de los que algo más de 2.000 millones corresponden a la construcción.

Entre los objetivos que se marca en su Plan Estratégico 2024-2027, la compañía ampliará su actividad en mercados estratégicos de habla inglesa como EEUU, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.