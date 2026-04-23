Microsoft asegura que su idea de lanzar una tienda de juegos para móvil de Xbox "no ha muerto"

Microsoft mantiene la idea de lanzar su propia tienda de aplicaciones y juegos móviles, pero tras el fallido lanzamiento previsto para 2024, puso en espera el proyecto sin compartir más detalles al respecto.

Microsoft lleva años trabajando en una tienda de aplicaciones y juegos móviles de Xbox propia para competir con las de Apple y Google, aprovechando el marco de apertura que ofreció la Ley de Mercados Digitales frente a las imposiciones de los dos gigantes tecnológicos.

El lanzamiento de esta tienda estaba previsto para julio de 2024. La entonces presidenta de Xbox, Sarah Bond, llegó a confirmar que en lugar de una aplicación, se trataría de una tienda de aplicaciones basada en la web, que permitirá a los usuarios acceder a ella desde cualquier dispositivo.

Sin embargo, estos planes no se materializaron y la compañía tecnológica no ha vuelto a hablar de ellos. Ahora, la directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha dicho que aunque todavía está aprendiendo, "la idea de una tienda móvil de Xbox no ha muerto", en una declaración que recoge The Verge.

"Hace tres semanas presentamos un amicus curiae porque la competencia móvil todavía importa y creemos que el futuro el juego debería ser más abierto", explica Sharma.

Actualmente, la aplicación móvil Xbox --disponible para Android e iOS-- permite buscar y comprar juegos y complementos sin salir de ella.