Agencias

Microsoft asegura que su idea de lanzar una tienda de juegos para móvil de Xbox "no ha muerto"

Guardar
Imagen JQMT3Z2ICRDX5COL7OMDFYCMB4

Microsoft mantiene la idea de lanzar su propia tienda de aplicaciones y juegos móviles, pero tras el fallido lanzamiento previsto para 2024, puso en espera el proyecto sin compartir más detalles al respecto.

Microsoft lleva años trabajando en una tienda de aplicaciones y juegos móviles de Xbox propia para competir con las de Apple y Google, aprovechando el marco de apertura que ofreció la Ley de Mercados Digitales frente a las imposiciones de los dos gigantes tecnológicos.

El lanzamiento de esta tienda estaba previsto para julio de 2024. La entonces presidenta de Xbox, Sarah Bond, llegó a confirmar que en lugar de una aplicación, se trataría de una tienda de aplicaciones basada en la web, que permitirá a los usuarios acceder a ella desde cualquier dispositivo.

Sin embargo, estos planes no se materializaron y la compañía tecnológica no ha vuelto a hablar de ellos. Ahora, la directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha dicho que aunque todavía está aprendiendo, "la idea de una tienda móvil de Xbox no ha muerto", en una declaración que recoge The Verge.

"Hace tres semanas presentamos un amicus curiae porque la competencia móvil todavía importa y creemos que el futuro el juego debería ser más abierto", explica Sharma.

Actualmente, la aplicación móvil Xbox --disponible para Android e iOS-- permite buscar y comprar juegos y complementos sin salir de ella.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los reyes entregan el Premio Cervantes 2025 al mexicano Gonzalo Celorio

Infobae

Barbón pide ayuda a los empresarios asturmexicanos pada dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece Asturias

Barbón pide ayuda a los empresarios asturmexicanos pada dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece Asturias

Descubren que las fallas pueden guiar el ascenso del magma y, a la vez, detenerlo

Infobae

Los operadores logísticos facturan más de 7.000 millones de euros tras crecer un 4,4%, según Informa

Los operadores logísticos facturan más de 7.000 millones de euros tras crecer un 4,4%, según Informa

Pakistán contiene su crisis energética tras un mes de ahorro mientras abre nuevas vías

Infobae