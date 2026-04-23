Migraciones asegura que los ministerios "se van a implicar" para que extranjeros consigan el certificado de antecedentes

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado que los ministerios competentes "se van a implicar", con el objetivo de que los migrantes consigan el certificado de antecedentes penales para acceder a la regularización extraordinaria.

"Hay algunas inseguridades respecto, por ejemplo, al tema de los antecedentes penales, porque hay determinados países que por su institucionalidad quizás tardan más en emitirlos. Hay garantías porque se van a implicar los ministerios competentes para que eso también puedan obtenerlo", ha asegurado Cancela.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en declaraciones a medios en Alcorcón (Madrid), durante su visita el centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad, acompañada del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa.

En este sentido, ha indicado que han "aprendido" del proceso de la de la regularización a los afectados por la dana de Valencia de 2024 y ha añadido que saben cuáles son aquellos países "donde puede haber alguna cuestión". "Pero bueno, que esto vamos a ir respondiendo a medida que surjan las necesidades. Y estoy convencida que dentro de dos semanas todo será con mucha más normalidad", ha subrayado.

De la misma manera, se ha referido a la regularización extraordinaria para extranjeros como una "oportunidad" para España, ayuntamientos y autonomías. "Se habla del proceso extraordinario de regularización como si fuera algo exclusivo y propio del Gobierno de España y esto es realmente un procedimiento o una oportunidad para el país, para el país, para cada uno de los ayuntamientos, de las autonomías", ha señalado.

También ha asegurado que, a diferencia de las anteriores regularizaciones realizadas en España, "esta quizás sí que pone el énfasis un poquito más en los aspectos de mayor vulnerabilidad, con una perspectiva más humanitaria".

"Las personas que solicitan asilo son porque están huyendo y porque su vida está en peligro. bueno, pues se trata de darle oportunidad de que por fin pueda incorporarse con toda la normalidad", ha destacado.

Igualmente, ha expuesto que se trata de un proceso "muy amplio", "muy participativo", con un número "muy importante" de personas que van a recurrir a este proceso de regularización extraordinaria.

"Las dos primeras semanas, las tres primeras semanas son las más complejas, porque hay que adaptar los procedimientos, las personas aún no conocen muy bien o no saben muy bien cuáles son los trámites muchas veces que hay que hacer", ha argumentado.