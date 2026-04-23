Bruselas da un plazo de 30 días a la Bienal de Venecia para explicar la participación de Rusia en la muestra

La Comisión Europea ha dado un plazo de 30 días a la Bienal de Venecia para qué explique sus motivos para permitir la participación de Rusia en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte, y ha avisado de que si la respuesta no es "satisfactoria" entonces suspenderán la financiación de dos millones de euros que tenía asignada la organización.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Defensa, Soberanía Tecnológica y Desinformación de la Comisión, Thomas Regnier, ha detallado que la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura --quien gestiona los fondos culturales del Ejecutivo comunitario--, envió hace dos semanas una misiva a la Bienal de Venecia para que pueda defender por ha reabierto este pabellón ruso.

"Desde entonces hay un plazo de 30 días para que la Bienal nos responda y pueda defender por qué se ha reabierto este pabellón ruso.

Si la respuesta no es satisfactoria, ya hemos dicho que tenemos la intención de suspender o rescindir el contrato", ha indicado el portavoz comunitario, detallando que la organización aún no había recibido "ni un solo euro" del contrato de dos millones.

El Ejecutivo comunitario ha vuelto a condenar que la Fundación Bienal haya permitido que el pabellón ruso vuelva a abrir en la Exposición Internacional de Arte, y ha informado que ningún comisario europeo acudirá a la edición de este año, que empieza el próximo 9 de mayo.

La Comisión también se ha puesto en contacto con el Gobierno de Italia para informarle de que condenaba "políticamente" la reapertura del pabellón ruso y para informarle de los posibles próximos pasos que podría adoptar y dar también la posibilidad al Ejecutivo de Giorgia Meloni de examinar el asunto.

La Bienal de Venecia anunció en marzo la lista de países participantes en su 61ª edición, entre los que figura Rusia. En un comunicado, la organización defendió que se trata de "una institución abierta" en la que puede participar cualquier país reconocido por la República Italiana, y subrayó que "rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte".

La decisión desató la reacción inmediata de Bruselas. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, y el comisario de Cultura, Glenn Micallef, calificaron la participación rusa de "incompatible" con la respuesta de la UE a la agresión de Rusia contra Ucrania y advirtieron de que estudiarían medidas restrictivas, incluida la suspensión o cancelación de la subvención comunitaria de dos millones de euros a la exposición.