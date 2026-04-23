Minor Hotels debutará con Anantara en Estados Unidos con un complejo de 50 plantas en Miami

Minor Hotels ha anunciado que su marca Anantara debutará en Miami con el Anantara Miami Resort & Residences, un complejo de 198 metros de altura y 50 plantas que contará con 100 residencias privadas de la marca y 120 residencias de resort, permitiendo a los propietarios poner sus residencias a disposición de los huéspedes del hotel.

El edificio está siendo desarrollado en colaboración con One Thousand Group y se espera que abra sus puertas en 2030, convirtiéndose en la primera torre de la zona en ofrecer vistas de la bahía de Biscayne.

Además del alojamiento, Anantara Miami Resort & Residences ofrecerá una oferta "inédita" de amenities de vitalidad y longevidad que integrará, por primera vez, tradiciones curativas ancestrales y enfoques modernos de longevidad en el paisaje urbano de Miami.

La compañía explica que Anantara Miami Resort & Residences ha sido concebido como un destino de estilo de vida "plenamente integrado" donde la hospitalidad, la propiedad privada y el bienestar "convivirán de forma natural, reflejando una evolución hacia un estilo de vida más flexible y orientado a las experiencias".

El fundador y presidente de Minor International, William E. Heinecke, ha señalado que "Miami es la ubicación perfecta para el debut de la marca de lujo Anantara en Estados Unidos".

La torre incorporará un helipuerto privado en la azotea, lo que permitirá el acceso a destinos como los Cayos de Florida, Palm Beach y las Bahamas, junto con una selección de experiencias con sello hotelero.

Se prevé que las ventas se inicien a finales de este año, con One Sotheby's International Realty designado como socio de ventas exclusivo.