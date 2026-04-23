México dice a la ONU que seguirá colaborando activamente con organismos internacionales

Ciudad de México, 23 abr (EFE).- El nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, conversó vía telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, y señaló la disposición permanente de México de continuar contribuyendo activamente con los organismos internacionales, informó este jueves la Cancillería mexicana.

En la llamada, Velasco apunto que esa colaboración continuará "en temas relacionados con la paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otros".

De igual manera, el canciller refrendó a Guterres que México "seguirá contribuyendo de manera activa con propuestas que fortalezcan el trabajo, andamiaje y funcionamiento del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, Guterres destacó que México es un pilar fundamental del multilateralismo, señaló la Cancillería.

Desde el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que comenzó en octubre de 2024, México ha señalado la necesidad de fortalecer a la ONU para que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral.

México ha insistido en revitalizar el multilateralismo y reforzar a las instituciones globales, en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y el uso creciente de medidas unilaterales, una postura que el actual Gobierno mexicano ha vinculado de manera directa con sus principios constitucionales de la política exterior.

El Senado de México ratificó el pasado 8 de abril a Velasco como nuevo canciller del país, tras haber sido propuesto al cargo por la mandataria Sheinbaum, luego de la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, por cuestiones de salud.

Velasco ha delineado una política exterior mexicana basada en la "cooperación sin subordinación" ante Estados Unidos, con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, así como en el fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y Cuba.

El nuevo canciller, de 38 años, llegó al cargo tras su experiencia previa en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte en la SRE.