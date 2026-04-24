Regulador mexicano demanda a 53 gaseras y exige reparar daño millonario por colusión

Ciudad de México, 23 abr (EFE).- La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México presentó una demanda colectiva contra 53 empresas de gas licuado de petróleo (LP) para que reparen el daño causado a consumidores por una colusión de más de diez años en varias zonas de México por más de 720 millones de dólares, informó este jueves el organismo regulador.

La acción busca que las compañías otorguen descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, como una forma de compensación directa por los sobreprecios cobrados durante una década.

El regulador indicó, en un comunicado, que la demanda deriva de una resolución en la que se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que participaron las empresas gaseras: Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, entre otros.

De acuerdo con la regulador CNA, estas empresas se pusieron de acuerdo durante 10 años para manipular precios y repartirse clientela en la Ciudad de México, el Estado de México y distintas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

La comisión señaló que esas conductas ilegales provocaron sobreprecios y un daño a los consumidores de más de 13.000 millones de pesos (unos 722 millones de dólares).

“Derivado de lo anterior, la CNA decidió presentar esta demanda colectiva para que, además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad”, expuso el organismo en el comunicado.

El gas licuado de petróleo es uno de los combustibles más usados en los hogares mexicanos, pues la CNA recordó que ocho de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para preparar alimentos, con base en la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.

Por ello, sostuvo que las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas.

La demanda colectiva se suma a las sanciones administrativas previamente impuestas por prácticas monopólicas absolutas en el sector.

En noviembre de 2022, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 2.414 millones de pesos a 53 empresas y 34 personas físicas por coludirse para fijar, elevar o manipular precios y repartirse porciones del mercado de gas LP.

Con esta acción, el nuevo regulador CNA confirmó que busca utilizar sus herramientas legales para seguir con sanciones ejemplares a empresas que abusen de la población y generar beneficios tangibles para los consumidores. EFE