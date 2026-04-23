Lula apuesta a la "complementariedad" para destrabar el acuerdo entre la UE y el Mercosur

São Paulo, 23 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reforzó este jueves su optimismo respecto al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y afirmó que la relación entre ambos bloques no debe verse como una competencia destructiva, sino como una "política de complementariedad".

A días de que comience su aplicación provisional, prevista para este 1 de mayo, el mandatario adelantó que Brasil ya cuenta con una "bandeja" de 540 productos listos para ser entregados a los consumidores europeos.

Y para que eso se concrete, Lula afirmó que "es necesario" convencer a la justicia de la Unión Europea de que el acuerdo no busca "destruir" sus productos, sino "hacer una política de complementariedad".

"Porque ellos producen cosas diferentes a las nuestras. Y nosotros queremos comprar de ellos, y que ellos nos compren a nosotros", expresó en un evento de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

En ese sentido, el presidente destacó la calidad y diversidad de los productos brasileños y expresó que está "muy optimista" con el papel que Brasil "puede jugar en el mundo".

"Nadie tiene la cantidad de productos que Brasil tiene para ofrecer al mundo. Pero es necesario (más) investigación y calidad", detalló el presidente brasileño.

El Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, firmó en enero pasado con la UE el acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este pacto comenzará a aplicarse de manera provisional este 1 de mayo, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos del Mercosur.

Sin embargo, la entrada en vigor plena del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo.

Antes de pronunciarse, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.EFE