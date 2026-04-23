Crisis económica puede "descarrilar" la estabilidad en Bolivia, según estudio de Harvard

La Paz, 23 abr (EFE).- La crisis económica puede "descarrilar" la estabilidad política de Bolivia si no acelera la marcha de sus reformas, afirmó este jueves el director del Laboratorio de Crecimiento (Growth Lab) de Harvard, Ricardo Hausmann, durante la presentación de un estudio sobre la situación del país suramericano.

"Es necesario apurar la marcha", dijo el economista, quien advirtió que "la fragilidad macroeconómica puede descarrilar la economía y la estabilidad política nacional", ante un grupo de autoridades y expertos al que presentó el estudio titulado 'Un giro económico para Bolivia'.

Consideró que, tomando en cuenta que Rodrigo Paz asumió la Presidencia el 8 de noviembre pasado, el camino en los últimos seis meses "no ha sido muy rápido".

Asimismo, afirmó que es importante construir "una coalición política" capaz de aprobar e implementar las reformas, incluso los cambios parciales en la Constitución, vigente desde 2009.

A su juicio, el país votó el año pasado para corregir el marco institucional vigente y consideró que los bolivianos "requieren organizarse políticamente" para avanzar en ese sentido.

Hausmann agregó que también hace falta construir una narrativa "que justifique lo que se quiere hacer", sobre las razones y a quiénes se favorecerá, para que la población entienda el propósito de los cambios.

Consultado acerca de si ve posible que Bolivia pueda salir de la crisis sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista venezolano afirmó que ve "muy pocas" soluciones para la situación del país.

"Es obvio que tienen que ir al Fondo Monetario Internacional. Les va a ser todo infinitamente más fácil si lo hacen y todo infinitamente más complicado si no lo hacen", sostuvo.

El Gobierno presentó esta semana las cifras del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado, que prevé para este año un déficit fiscal del 9 % del producto interior bruto (PIB) y una inflación del 14 %. El FMI prevé para Bolivia un decrecimiento económico del -3,3 %.

El estudio estableció que los "recursos convencionales y no convencionales de gas (shale gas) del país son de alrededor de 68,5 trillones de pies cúbicos (TCF en inglés), pero es necesario hacer las exploraciones.

"Es posible que ustedes tengan un futuro muy promisorio en materia de hidrocarburos, pero si no exploran no van a encontrar nada", dijo Hausmann, quien agregó que no será posible con el actual marco legal para el sector.

Según información oficial, las reservas probadas de gas de Bolivia rondan los 3,7 TCF, frente a los 10,7 TCF de 2017.

Además, el economista afirmó que, aunque Bolivia tiene los recursos de litio más grandes del mundo, calculados en 23 millones de toneladas métricas, hasta ahora no se sabe cómo explotarlos comercialmente.

"Nadie en el mundo sabe cómo producir litio en Bolivia", sostuvo Hausmann, quien indicó que el país invirtió unos 1.000 millones de dólares para concluir que no puede seguir el método utilizado en el desierto de Atacama, en Chile, debido a que en el salar de Uyuni las lluvias impiden obtener litio por evaporación.

Anticipó que, mientras no haya una tecnología verificada, no habrá inversiones privadas en el sector en Bolivia. EFE

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