Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 23 de abril de 2026 (18:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad - La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz con la captura de dos barcos por parte de Irán tras la extensión del alto el fuego y sin que por el momento se vislumbre una nueva ronda de negociaciones en Pakistán. Alvaro Mellizo (enviado especial a Islamabab)

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el país espera a "la luz verde" de Estados Unidos para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí".

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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

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- El papa León XIV destacó este jueves sobre la guerra en Irán que "hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes", al responder en la rueda de prensa de regreso de Guinea Ecuatorial tras su gira por África.

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- El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Haji Babaei, afirmó este jueves que los primeros peajes cobrados a buques por cruzar el estrecho de Ormuz han comenzado a ser depositados en el Banco Central del país.

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- Representantes de Israel y el Líbano se reúnen en Washington en una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, mientras el ejército israelí mantiene ataques casi diarios en el sur libanés pese a la tregua vigente.

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- Al cumplirse una semana del anuncio de un alto el fuego con Israel, Mohamad Nazha aún comparte una tienda de campaña con su familia en el estadio Camille Chamoun de Beirut, incapaz de confiar en el futuro de la medida, como la mayoría de los otros desplazados en este albergue comunal. (Crónica)

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- Reza Pahlaví, heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, pidió este jueves en Berlín la reanudación de lo que calificó de "intervención humanitaria" de EE. UU. en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer un respiro a un régimen en Teherán con el que, a su juicio, no tiene sentido negociar.

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- Se ha enviado un perfil de Asim Munir, el jefe del Ejército paquistaní que busca un acuerdo entre EE. UU. e Irán.

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- Shanghái (China) - Las exportaciones chinas de alternativas a las energías fósiles como generadores solares, baterías o vehículos eléctricos se han disparado ante el impacto del alza del crudo y el gas natural a raíz de la guerra en Irán, con el primero de esos productos rompiendo su récord histórico de ventas.

PERÚ GOBIERNO

Lima - El presidente interino de Perú, José María Balcázar, recompone su Gobierno tras las dimisiones de los ministros de Exteriores y Defensa, al no estar de acuerdo con aplazar la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos para que sea el siguiente Gabinete quien la ejecute, en plena tensión por las irregularidades el día de la votación en primera vuelta que mantiene en vilo la carrera electoral.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires - El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, y Carlos Díaz, psicólogo, tras el testimonio este martes de una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona.

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MÉXICO SEGURIDAD

Guadalajara (México) - El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura en entrevista con EFE que el estado está preparado para el Mundial de Fútbol, una vez que la situación de seguridad se ha controlado tras el operativo militar en el que fue abatido El Mencho, y que desató una ola de violencia en el estado.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania toma medidas contra los abusos de sus reclutadores militares para aplacar la hostilidad contra estos agentes, indispensables para seguir incorporando personal al Ejército.

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- Si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto, hay que hablar con él, aseguró a EFE el español Enrique Barón, que encabezó el Parlamento Europeo cuando se produjo la Caída del Muro (1989) y la desintegración de la URSS (1991).

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PAPA GUINEA ECUATORIAL

Malabo - El papa León XIV reivindicó este jueves en una misa en el estadio de Malabo, en Guinea Ecuatorial, el último acto de su viaje por África, el compromiso de la Iglesia "especialmente al servicio de la justicia y de la solidaridad". Por Cristina Cabrejas (enviada especial)

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CPI FILIPINAS

La Haya - La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como "guerra contra las drogas", y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

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CIDH INFORME

Washington - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano, en el que expone los avances y desafíos registrados en la región.

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- También se enviará una entrevista con el presidente de la CIDH, el guatemalteco Stuardo Ralón Orellana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIO CERVANTES

Madrid - El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) recibió el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) presidida por los reyes de España.

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PREMIO WORLD PRESS PHOTO

Ámsterdam (Países Bajos) - La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

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- Una fotografía de civiles sobre un camión de ayuda humanitaria en una Gaza devastada y otra de mujeres indígenas maya achí en Guatemala tras la condena de exparamilitares por violación y crímenes de lesa humanidad, son las dos imágenes finalistas este jueves del World Press Photo. Las fotografías fueron capturadas por el fotoperiodista palestino Saber Nuraldin (EPA Images participada por la Agencia EFE) en Gaza, y por el estadounidense Victor J. Blue ('The New York Times Magazine') en Guatemala.

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DÍA LIBRO

Sídney (Australia) - La escritora argentina Mariana Enriquez, una de las voces más influyentes de la literatura en español, destacó la "inteligencia emocional" de Rosalía tras su entrevista con la artista y afirmó que, si escribiera sobre ella, abordaría el "nivel monstruoso de la hiperfama" y la presión constante que afrontan las grandes estrellas, especialmente mujeres. Por Edurne Morillo

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- Una pequeña librería del barrio tokiota de Ginza centra su atención en un solo libro semanal, una apuesta que contrasta con un mercado literario marcado por la sobreproducción y el dominio de las ventas por internet.

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BILLBOARD LATINAS

Miami - (EE.UU.) - Billboard celebra a las ‘Mujeres Latinas en la Música 2026’, un evento para destacar a las artistas que “están moldeando la industria musical” en el que reconocerá a Rosalía como la 'Mujer del Año' y premiará a la mexicana Gloria Trevi por su trayectoria, además de honrar a intérpretes como Julieta Venegas, Becky G, Young Miko y Joy Huerta.

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Redacción EFE Internacional

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