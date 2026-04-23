Líbere Hospitality Group refuerza su presencia en Madrid con un nuevo activo de 120 unidades

Líbere Hospitality Group (LHG) ha anunciado la firma de un nuevo activo en Madrid, ubicado en la zona de Valdemarín (Moncloa-Aravaca), con el que reforzará su modelo de alojamiento flexible.

El proyecto, que contará con 120 unidades, está orientado a estancias de corta y media duración y tiene prevista su finalización para el año 2027.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el activo se sitúa en la calle Basauri 18 y será promovido y gestionado por Overlord Gestión y Twin Peaks Capital.

El edificio se desarrollará sobre una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y combinará diferentes tipologías de alojamiento, incluyendo estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios.

Con esta incorporación, el grupo alcanzará los siete activos en la capital, sumando un total de 524 unidades en la ciudad.

Las obras del complejo ya han comenzado y el diseño contempla una oferta de servicios integrada que incluye rooftop con piscina, gimnasio, salas de reuniones, sala de lectura, parking y zonas ajardinadas.

El Co-CEO de Líbere Hospitality Group, Antón de la Rica, ha destacado que este proyecto refleja la "evolución natural" del modelo hacia soluciones más flexibles. "Nos permite ampliar nuestra propuesta en Madrid con un producto que responde a cómo están cambiando las necesidades en las ciudades", ha señalado el directivo.

APUESTA POR EL CRECIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

La operación se enmarca en la estrategia de LHG de consolidar formatos que integran alojamiento y servicios bajo un mismo modelo operativo, permitiendo diversificar los perfiles de cliente y optimizar el uso de los activos urbanos.

En la actualidad, Líbere Hospitality Group cuenta con una cartera de 2.300 unidades, de las cuales 1.072 se encuentran ya en operación.

Además de su presencia en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, la operadora continúa su expansión internacional con activos en Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Grecia.