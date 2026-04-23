Las ventas de Nestlé bajaron un 5,7% hasta marzo por el impacto del tipo de cambio

El grupo suizo de alimentación Nestlé registró un descenso del 5,7% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, hasta los 21.317 millones de francos suizos (23.234 millones de euros) ante el impacto adverso del tipo de cambio, que restó un 9,3%a la comparación, según informó la multinacional.

En este sentido, las ventas de Nestlé en términos orgánicos, descontando el impacto del tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable de la empresa, registraron un incremento interanual en el trimestre del 3,5%, incluyendo un aumento del 2,3% del precio, mientras que el crecimiento interno (RIG) fue del 1,2%.

A nivel geográfico, los ingresos de Nestlé disminuyeron un 6,7% en América, con 9.106 millones de francos suizos (9.924 millones de euros); mientras que en Europa la facturación cayó un 0,8%, hasta 4.615 millones de francos (5.030 millones de euros).

Asimismo, los ingresos de la multinacional en Asia, Oceanía y África sumaron 5.216 millones de francos suizos (5.685 millones de euros) entre enero y marzo, un 8,7% menos que un año antes.

No obstante, en cifras orgánicas, los ingresos en América aumentaron un 3,8% interanual y un 3,9% en Europa, mientras que en Asia, Oceanía y África avanzaron un 2,4%.

De su lado, las ventas netas de Nespresso durante el primer trimestre bajaron un 2,5% (+5,1% orgánico), hasta 1.555 millones de francos suizos (1.695 millones de euros), mientras que el negocio de aguas y bebidas premium retrocedió un 6,3% (3,3% orgánico), hasta 758 millones de francos suizos (826 millones de euros).

El pasado mes de enero, Nestlé inició una retirada preventiva global de lotes de fórmula infantil, con un impacto adverso en el crecimiento del trimestre de aproximadamente 90 puntos básicos por el efecto directo de las devoluciones, la escasez temporal de existencias y el posterior reabastecimiento, así como por el impacto en la demanda de los consumidores.

En cuanto a la situación de Oriente Próximo, la multinacional suiza precisó que la región representa aproximadamente el 3% de las ventas del grupo, destacando que las fábricas continúan operando y los equipos se centran en asegurar el suministro de productos esenciales a los consumidores, aunque los efectos más amplios sobre el grupo, incluyendo los impactos en los precios de las materias primas, los costes de distribución y la confianza del consumidor, "siguen siendo inciertos".

"Los resultados fueron sólidos en la mayoría de las zonas y categorías", declaró Philipp Navratil, consejero delegado de Nestlé, destacando el crecimiento "excepcional" en los mercados emergentes, mientras que en Europa y EEUU el desempeño fue robusto.

Tras sus resultados del primer trimestre, pero reflejando la creciente incertidumbre geopolítica y los riesgos macroeconómicos, Nestlé ha confirmado sus previsiones para 2026, cuando espera que el crecimiento orgánico oscilará entre el 3% y el 4%, con un crecimiento real interno (RIG) acelerando con respecto a 2025, y un flujo de caja libre de más de 9.000 millones de francos suizos (9.808 millones de euros).