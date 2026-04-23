Las ventas de coches en la UE avanzaron un 4 % en el primer trimestre de 2026

Bruselas, 23 abr (EFE).- Las ventas de coches en la Unión Europea avanzaron un 4 % en el primer trimestre del año, impulsadas por un alza interanual del 12,5 % en marzo, según datos difundidos este jueves por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que confirman también el avance de los eléctricos y los híbridos.

"El mercado se vio respaldado por una sólida actividad de los consumidores, impulsada por nuevos y revisados beneficios fiscales y programas de incentivos en los principales países europeos", indicó ACEA en un comunicado.

Las matriculaciones avanzaron con fuerza en países como Alemania (+5,2 %), Italia (+9,2 %) o España (+7,6 %) y cayeron en otros como Francia (-2,1 %), Bélgica (-5,9 %) o Países Bajos (-10,8 %) en el acumulado de enero a marzo.

Los coches eléctricos de batería registraron un avance interanual del 32,5 % y alcanzaron una cuota del 19,4 % del mercado comunitario en el primer trimestre, frente al 15,2 % de hace un año.

En total, se matricularon 546.937 unidades en el conjunto de la UE.

Entre los principales mercados, registraron fuertes incrementos en eléctricos Italia (+65,7 %), Francia (+50,4 %), España (+41,6 %) y Alemania (+41,3 %), mientras que Bélgica mostró una ligera caída del 2,3 %.

Los híbridos eléctricos se mantuvieron como la opción preferida por los consumidores, con una cuota del 38,6 % y 1.089.421 unidades matriculadas en el trimestre.

También avanzaron con fuerza los híbridos enchufables, que ya representan el 9,5 % del mercado, tras crecer un 29,7 % interanual.

En contraste, los motores tradicionales siguen perdiendo terreno. Las matriculaciones de coches de gasolina cayeron un 18,2 % y las de diésel un 15,7 %, con una cuota conjunta que baja ya al 30,3 %, frente al 38,2 % de hace un año.

España registró un comportamiento positivo tanto en marzo como en el conjunto del trimestre.

En el tercer mes del año, las matriculaciones crecieron un 11,7 %, hasta 130.340 unidades y, en el acumulado de enero a marzo, el mercado español avanzó un 7,6 %, hasta 300.529 coches nuevos.

Los eléctricos puros aumentaron un 41,6 % en el trimestre, los híbridos enchufables un 74,2 % y los híbridos convencionales un 18,5 %, mientras que la gasolina y el diésel siguieron en retroceso, con caídas del 18,1 % y del 26,9 %, respectivamente.

En cuanto a fabricantes, el grupo alemán Volkswagen se mantuvo como líder del mercado europeo, aunque con un crecimiento moderado del 2,5 % en el conjunto del trimestre.

Entre las marcas, destacó el fuerte repunte de Tesla, que aumentó sus matriculaciones un 101,9 % en marzo y un 59,6 % en el conjunto del trimestre en la UE.

Supone un cambio de tendencia para el fabricante estadounidense, que hace un año vio sus ventas caer en picado (45 %) coincidiendo con la proximidad entonces de Elon Musk con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las marcas chinas también siguieron ganando terreno con rapidez. BYD protagonizó uno de los mayores avances, con un crecimiento del 155,2 % en marzo y del 169,7 % en el acumulado del año, acercándose ya en volumen a Tesla en el mercado europeo.

Por su parte, SAIC, propietaria de MG, registró aumentos más moderados, del 6,0 % en marzo y del 5,9 % en el trimestre, pero consolida su presencia en la región.

De cara a los próximos meses, el sector mantiene una evolución positiva, aunque sujeta a la continuidad de los incentivos públicos y a la evolución del contexto económico.

ACEA subrayó la importancia de mantener un enfoque tecnológicamente neutral en la transición hacia la descarbonización, pese a que los vehículos electrificados -especialmente híbridos y eléctricos- siguen ganando peso frente a los motores de combustión.