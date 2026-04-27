Kaláshnikov entrega al Ejército ruso la primera gran partida este año de AK-12

Moscú, 27 abr (EFE).- El consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, entregó este lunes a los militares rusos que combaten en Ucrania la primera partida de fusiles automáticos AK-12 de este año.

"Kaláshnikov entregó la primera gran partida de fusiles automáticos AK-12 modelo 2023 para el contrato estatal de Defensa", señaló la empresa en su canal de Telegram, sin puntualizar el volumen de la entrega.

En octubre del año pasado la empresa informó de la última entrega de este tipo de fusiles, al destacar que cumplió anticipadamente con el contrato estatal. El consorcio destacó que este tipo de armas es "extremadamente demandado" en la guerra en Ucrania.

La empresa destacó que el AK-12 calibre 5,45 milímetros es "la principal arma automática individual de los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia desde 2020" y los niveles de producción de estos fusiles se mantienen de año en año "establemente altos".

Destacó además el nuevo modelo de esta familia, el AK-12 recortado, que demostró su eficacia en la guerra en Ucrania y "es ampliamente usado por las unidades de asalto de todas las agrupaciones militares".

"La valoración positiva de los usuarios ha elevado los fusiles automáticos AK-12 y AK-12K al rango de los productos más demandados de Kaláshnikov", sostuvo la empresa.

Además, señaló que este fusil es parte del equipamiento militar Ratnik y es "la cumbre del desarrollo del sistema AK".

"Se distingue de las anteriores generaciones por características ergonómicas bien concebidas, adaptaciones al uso a cualquier hora del día, precisión incrementada", añadió.

En particular, Kaláshnikov destacó que debido al incremento de los pedidos estatales de este tipo de armamento, el consorcio utiliza las tecnologías MIM (Metal Injection Molding) que "permiten reducir considerablemente los plazos de producción de piezas de geometría compleja e incrementar la calidad de las producciones".

El AK-12, que se fabrica en diferentes calibres, fue puesto en servicio en 2018 y perfeccionado en 2023, por lo que es considerado el fusil de asalto más moderno con el que cuenta Rusia.

Con un peso de 3,5 kilogramos -sin cargador, que puede tener hasta 60 cartuchos- el fusil tiene una cadencia de tiro de 700 disparos por minuto y un alcance efectivo de 440 metros.

El consorcio Kaláshnikov, que está sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países por la guerra de Ucrania, es el principal fabricante de armas de fuego ligeras de este país.EFE