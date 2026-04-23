Muere a los 93 años Claude Bessy, la 'Bardot de la danza' que marcó a varias generaciones

París, 23 abr (EFE).- Claude Bessy, exbailarina estrella y directora durante más de tres décadas la Escuela de Danza de la Ópera de París, entre 1972 y 2004, falleció este jueves a los 93 años, dejando un legado de excelencia de 60 años en la profesión que marcó a varias generaciones.

La 'Bardot de la danza', como se la apodaba por su parecido con la famosa actriz francesa Brigitte Bardot, Bessy formó a grandes nombres del ballet de la Ópera de París, como Patrick Dupond, Sylvie Guillem, Marie-Claude Pietragalla o Laurent Hilaire.

En el prólogo de sus memorias, 'La Danse pour passion' (La danza como pasión), afirmaba su determinación, su curiosidad y su "sed de sensaciones físicas": "Soy como Don Quijote, me asfixio, quiero liberarme", decía.

El Ministerio de Cultura de Francia expresó su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Bessy y destacó su papel fundamental en la historia de la danza clásica francesa.

En su homenaje, subrayó su talento excepcional, su elegancia y su contribución decisiva a la proyección internacional del ballet de la Ópera de París.

Nacida en París el 21 de octubre de 1932 con el nombre de Claude Durand, ingresó a los diez años en la Escuela de Danza de la Ópera, donde creció durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

En 1946 se incorporó al cuerpo de ballet y pronto llamó la atención del coreógrafo George Balanchine, quien le confió su primer gran papel con solo 14 años.

Más tarde, Bessy recibió formación de Serge Lifar, quien la nombró bailarina estrella en 1956.

A lo largo de su carrera brilló en escenarios internacionales y se consolidó como una de las grandes figuras del ballet del siglo XX.

En 1967 sufrió un grave accidente de automóvil, que la mantuvo ocho meses inmovilizada, pero logró recuperarse y volver a los escenarios.

Posteriormente inició su etapa como responsable artística, siendo nombrada directora del Ballet de la Ópera en 1970 y, dos años después, de su Escuela de Danza.

Desde ese cargo impulsó una profunda reforma pedagógica, incorporando nuevas disciplinas y combinando la formación artística con la educación general.

Su método, exigente y disciplinado, fue también objeto de críticas en sus últimos años de gestión, especialmente tras un informe en 2002 que cuestionó la presión ejercida sobre los alumnos y la acusó de abuso de autoridad.

Dolida por este episodio, se retiró de la primera línea pero se mantuvo vinculada al mundo de la danza, impartiendo clases magistrales por todo el mundo. Recibió la Legión de Honor en 1988. EFE