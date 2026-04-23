La dimisión de organizador de las elecciones en Perú abre otros escenarios fuera de la ley

Lima, 22 abr (EFE).- La dimisión del jefe a cargo de la organización de las elecciones generales de Perú, producida el martes en medio de las críticas e investigaciones por las irregularidades registradas durante el desarrollo de los comicios, pese a que la ley prohíbe su renuncia mientras haya un proceso electoral en marcha, abre ahora la posibilidad de nuevos escenarios fuera de lo previsto en las normas, como anular las elecciones o hacer una nueva jornada de votación adicional.

Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de designar o retirar a esta autoridad estatal, la aceptó rápidamente, pese a que la ley estipula que su cargo es "irrenunciable" mientras haya una elección o consulta popular abierta.

Así, Corvetto asumió su responsabilidad sobre los fallos en el reparto del material electoral, que provocó grandes demoras en la apertura de locales de votación en la capital Lima, y en el traslado y custodia de los votos emitidos.

Este miércoles, el fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, confirmó que el Ministerio Público ha pedido que se ordene la detención preliminar del exjefe de la ONPE por las irregularidades en los comicios y remarcó que un juez deberá "resolver a la brevedad posible" sobre la petición.

La presión también recae sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante los reclamos del candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que denuncia sin pruebas sólidas un fraude premeditado en su contra y reclama la anulación total de las elecciones o la convocatoria de una jornada adicional de votación para los electores que se quedaron sin votar debido a los retrasos en la apertura de colegios.

Ninguna de las dos opciones está contemplada en la ley, pero López Aliaga busca ese escenario a medida que ve cada vez más lejos la posibilidad de quedarse fuera de la segunda vuelta ante el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien se perfila para ser el rival de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la ronda decisiva.

Con el 94,40 % del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17,05 %, seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,02 %; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,90 %. La diferencia entre los dos últimos es de apenas 19.298 votos.

El JNE, cuyo presidente, Roberto Burneo, ha sido amenazado públicamente por López Aliaga, convocó a un pleno de la institución donde se rumorea que evaluó unas posibles "elecciones complementarias".

El ente electoral ya tomó una decisión sin precedentes cuando decidió permitir que las elecciones se celebrasen el lunes 13 de abril en trece colegios que no pudieron abrir el domingo previo por la falta de material electoral.

La Asociación Civil Transparencia, que integra una de las principales misiones de observación electoral, exhortó a las autoridades a seguir "dentro del marco legal y con la transparencia necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía".

"Es urgente que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial", sostuvo Transparencia Desde la población andina de Bambamarca, Sánchez hizo un llamamiento a movilizarse y defender el voto rural, pues en esas zonas el candidato izquierdista, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha sido de largo el más votado, y ese es el sector de la población que puede llevarlo a la segunda vuelta.

Mientras, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló que este viernes esperan terminar de procesar todas las actas e iniciar la preparación de la segunda vuelta. Hasta el momento todavía faltan 63 actas de mesas electorales (0,06 % del total) por procesarse, pero todavía hay más de 5.200 actas pendientes de revisión (5,63 % del total) por los jurados electorales. EFE

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