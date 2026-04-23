La balanza comercial de Perú acumuló superávit anual de 38.869 millones de dólares

Lima, 23 abr (EFE).- La balanza comercial de Perú acumuló un superávit en los últimos 12 meses de 38.869 millones de dólares hasta febrero último, en tanto que la balanza en el primer bimestre de 2026 ascendió a 8.732 millones de dólares, el doble que en el mismo periodo de 2025, según informó este jueves el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El incremento de la balanza comercial en el primer bimestre del año respondió al alza en 37,6 % de las exportaciones peruanas (18.781 millones de dólares), principalmente de los productos tradicionales como cobre, zinc y molibdeno (49,5 %) por 15.031 millones de dólares, en tanto que las importaciones subieron 9 % por un total de 10.049 millones de dólares.

A su vez, el reporte del BCRP señaló que las exportaciones de febrero pasado sumaron 8.988 millones de dólares, mayores en 38,2 % en comparación con el mismo mes de 2025, debido al incremento de 35,4 % del precio promedio de las ventas al exterior y, en menor medida, por el crecimiento de 2,1 % de los volúmenes embarcados.

El banco emisor agregó que las importaciones se incrementaron en 13,3 % a 4.799 millones de dólares en febrero último, como resultado de las mayores compras de bienes de capital y de consumo duradero.

Los términos de intercambio, que miden la relación entre precios de exportación y de importación, aumentaron 36,2 % interanual en febrero por el incremento de los precios de exportación (35,4 % interanual) debido al alza de los precios del oro, cobre y harina de pescado.

Los precios de importación cayeron 0,6 % por la baja de precios del petróleo y sus derivados.EFE